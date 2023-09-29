【亚运会】女子混合泳接力队因犯规无缘奖牌

由沈恩彤、沈恩夷、柯敬文和柯婷文组成的我国泳队在星期五（9月29日）的杭州亚运会女子4X100米混合泳接力赛因犯规被判成绩无效，无缘为新加坡在本届亚运会取得第二枚游泳奖牌。

新加坡队在上午的预赛排名第三，由于中国队在预赛因首棒抢跳犯规，因此晚上的决赛是日韩之争。最终日本夺冠，亚军属于韩国，季军则是香港。

游泳赛事已全部结束，当晚其他新加坡泳手的赛事，林峻纬在男子400米自由泳以3分53秒47排名第八。

颜欣慧和林乙暄在女子800米自由泳分别排名第四（8分37秒54）和第八（9分04秒45）。