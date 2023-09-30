女皇镇增设社区聚点与公园 鼓励健康绿色生活

穿越女皇镇区内的铁道走廊部分路段将设新的社区聚点，让居民更靠近休闲空间和绿地。

纬壹城（one-north Business Park）的波那维斯达聚点将开辟可用于体育、社区和文化活动的空间，连接铁道走廊（Rail Corridor）现有的文化与休闲空间。

女皇大道高架桥底下的聚点则可能用于促进社区交流，以及鼓励居民参与健康与保健活动。根据构想图，该处或建造舞台和座位区，可举办各类活动。有关当局将征求居民的意见，联手打造这个社区聚点的建设计划。

建屋发展局星期六（9月30日）起在联邦地铁站旁的东陵福路第88座组屋，举办“再创我们的家园”（Remaking Our Heartland，简称ROH）展览，向居民介绍建屋局和相关政府机构联手为女皇镇所打造的翻新计划。

女皇大道高架桥底下的社区聚点或建造舞台和座位区，可举办各类活动。（建屋发展局构想图）

根据计划，女皇镇市镇将建造新的脚踏车道，连接附近的红山市镇和金文泰市镇，改善跨镇连接性。居民届时将能骑脚踏车出行，建立绿色与活跃的生活方式。

居民目前常用的路线也将增设社区聚点或户外休息区。新的社区聚点将于2026年起陆续启用，设施包括座位区、游乐区、健身角落、脚踏车停放处，以及让人放松心情的户外花园等。

亚历山大—女皇大道公园连道将增设新一代的健身器材。（建屋发展局构想图）

女皇镇于上世纪50年代开始发展，是新加坡第一个卫星镇。目前，区内约四分之一的居民在65岁或以上。2001年10月，女皇镇获选为试点保健区（Health District），测试能改善区内居民健康与福利的综合解决方案。

建屋局的文告说，ROH翻新工程将及时地为女皇镇市镇注入生气，为居民的健康与活跃乐龄生活提供基础。

建屋局将联合国家公园局在区内开辟新的公园，例如花拉路邻里的京士路公园，以及联邦岭的康疗花园（therapeutic garden）。现有的邻里公园和绿地也将获翻新，增添更多设施。

建屋局也会翻新区内的六个邻里中心，打造更具包容性的环境。区内将增设无障碍斜坡道，并加宽中央分隔岛，让年长居民能够在地形较陡峭的区域，分两段安全地过马路。