千万多多加中秋大彩 下周1500万元奖金待赢

千万元多多流程大奖，外加500万元“中秋大彩”，新加坡博彩公司下周将派出1500万元奖金，等待幸运儿捧走。

过去三期无人测中，下星期一（10月2日）开彩的多多第一组奖金，已再度累积至1000万元。这是继9月18日后，再度达到千万元大关的多多大奖。

新加坡博彩公司的网站显示，9月18日由四注平分1297万元大奖后，接下来的21日、25日和28日都无人测中第一组奖金，令奖金再度累积至1000万元。

根据改制后的多多博彩规定，累积奖金将以流程方式在第四次开彩时发出，即第一组奖金最多只能积累到第四期。在这种情况下，若下星期一晚上开彩后，依旧无人测中第一组的开彩号码，奖金将会由测中第二组开彩号码的得主平分，或以此类推。

此外，博彩公司也将在星期三（10月4日）推出“中秋大彩”，首奖奖金特别上调至500万元，比平时新加坡大彩的230万元高出逾一倍。

每期新加坡大彩都会售出350万组七位数号码，号码范围从1000000至4499999，每组七位数号码售价为3元，并在每个月的首个星期三开彩后开始出售，首奖为230万元、二奖为50万元、三奖为25万元。

适逢佳节及周末，多多和大彩下周前后送出高额奖金，料将在全岛再度掀起投注热潮。