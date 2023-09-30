美国坠海失踪三个月 狮城男“推定死亡”

25岁狮城男子在美国海域坠海失踪，至今三个月仍音讯全无，美国海岸警卫队已将此案列为“推定死亡”。

《联合早报》早前报道，25岁的本地男子富尔坎（Muhammad Furqan）在美国时间6月20日凌晨，疑在货船的主甲板锻炼时意外坠海。失踪地点是距离加利福尼亚州圣巴巴拉县（Santa Barbara）海岸约23公里的海域，当局随后展开搜救却无果。

富尔坎失踪三个月后，他的姐姐努尔阿菲法（Nur’Afifah Mohamed Rashid）星期五（9月29日）在脸书贴文说，由于还未找到富尔坎的遗体，美国海岸警卫队将案件列为“推定死亡”（presumed dead）。

“我们还在等待正式的报告，希望他们可以尽快送达，给我们一家答复，希望能更清楚地了解事发时可能发生了什么情况。”

据早前报道，富尔坎在APEX船舶管理公司就职，正执行远洋任务，货船一路从中国航行至美国，他案发一早走过主甲板想要锻炼时，朝着船头的方向跌落海里。美国海岸警卫队搜索近15个小时，巡遍约686平方公里的范围后，决定暂停行动，并称“已尽了最大的努力”。

努尔阿菲法在贴文说，她很感谢这期间给予帮助的网民和亲友。“对我们家庭而言，这是一段艰难的时期。你们的祈祷给了我们极大的安慰和前行的力量。”