铁道走廊贯穿邻里 蔡厝港两预购组屋项目10月推出

建屋发展局即将推出两个蔡厝港预购组屋项目，有近1900个单位，它们的吸引人之处在于居民将能与铁道走廊及绿荫为邻。

这两个项目分别取名Rail Green I @ CCK和Rail Green II @ CCK，将在10月初的预购组屋销售活动中推出，等候时间为三年零三个月至四年。

根据建屋局网站的资料，这两个项目将有二房式灵活单位、三房式、四房式、五房式，以及三代同堂（3Gen）单位，共1870个单位。

这个新邻里将坐落于兀兰路，在Junction 10商场旁，紧邻翻沙水道（Pang Sua Canal）。武吉班让地铁站也在不远外。铁道走廊贯穿邻里，是这两个预购组屋项目的亮点。

为了反映铁道走廊的历史，那里将有一个以火车为主题的儿童游乐场，及以旧火车月台为设计概念的遮阳亭。该处还会设立一个铁道走廊文化展示区，介绍铁道历史。

建屋局的文告指出，两个项目的设计将同自然环境及铁道走廊巧妙融合起来。建屋局、国家公园局及市区重建局在2020年至2022年，同自然保护团体及文化团体等进行对话，让各团体针对发展计划提出意见。

为了反映铁道走廊的历史，邻里将有火车主题的儿童游乐场，及以旧火车月台为设计概念的遮阳亭。（建屋发展局构想图）

建屋局还委任了外部顾问来展开环境基线研究（environmental baseline study），以更深入了解地段的地形、水文（hydrology）和生态连接性，并在研究结果的基础上规划与发展地段，及减少可能造成的环境影响。

除了蔡厝港的两个组屋项目，建屋局也会在10月的销售活动中推出位于加冷黄埔、女皇镇和登加的组屋项目，一共有大约6800个单位。