投资者对全球利率保持在几十年来最高水平的前景表示担忧，亚太股市本周表现料疲弱。华尔街股市上星期五（9月29日）涨跌不一，纳斯达克指数上扬0.14％，标普500指数和道琼斯工业指数则分别下跌0.27％和0.47％。

新加坡海峡时报指数上星期五收报3217.41点，全周几乎横摆，微涨12.59点或0.3%。

亚太股市星期一（10月2日）开盘时涨跌不一，东京上扬0.70％，悉尼则微跌0.05％。

以下是星期一值得关注的股票：

1. 胜科工业（Sembcorp Industries）全资子公司胜科电力（Sembcorp Power）已与新科电信媒体全球数据中心公司（ST Telemedia Global Data Centres，简称STT GDC）旗下子公司签署长期电力回购协议（PPA），在八至10年的合同期内，为本地的数据中心提供高达100兆瓦的电力。

2. 吉宝企业（Keppel Corporation）通过房地产部门签署协议，脱售成都泰鑫房地产开发有限公司（译音，Chengdu Taixin Real Estate Development，简称CTRED）35％的股权给万科（成都）企业，脱售价约为5亿零400万人民币（约9400万新元），预计在第四季完成。CTRED是吉宝企业和万科的合资企业，它持有成都一个占地16.7公顷的住宅项目V City。

3. 祥峰科技收购企业（Vertex Technology Acquisition Corporation）开市前要求暂停交易，有待公布信息。

4. 海庭（Seatrium）全资子公司Estaleiro Jurong Aracruz（EJA）已通过渣打银行提供的5亿美元融资，成功为今年12月到期的现有贷款进行再融资。

5. ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT）以5300万元脱售大士南2道（Tuas South Avenue 2）2号的房地产，脱售价比3920万元的估值高出35.2％，预计在第四季完成。脱售所得款项将用于偿还贷款、为潜在收购、资产提升计划和重新发展提供融资，以及为一般营运需求提供资金。