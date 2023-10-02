多美歌地铁站女子疑闹轻生 获救送院被捕

多美歌地铁站一名女子疑似试图轻生，所幸被地铁站职员和另一男子拉住，救回一命。
这起事件发生在星期天（10月1日）下午4时20分，地点是多美歌地铁站。
根据网上流传的视频显示，一名女子站在多美歌地铁站内的一道铁栏外，疑似企图轻生。一名地铁站职员和一名六七十岁的男子，则站在女子两侧，伸手拉着女子手臂不放。从视频可见，女子神情相当激动，脸上也有泪痕，还好几次大喊，地铁站职员则不时挥手示意围观的公众散开，以便安抚女子，避免她情绪继续波动。
根据视频的字幕显示，女子最后被顺利救下。
新加坡警察部队受询时指出，一名43岁女子事后在意识清醒的情况下送医，并在精神健康法令下被逮捕。
新加坡民防部队答复询问时证实，接获求救通报，抵达现场后将一人送往陈笃生医院。
生活遇到困难，可拨以下热线求助：
- 妇女行动及研究协会（AWARE） 1800-777-5555（妇女援助专线）
- 新加坡援人机构热线（SOS）：1767（24小时）／关怀短信（CareText）：91511767
- 关怀辅导中心：1800-353-5800
- 心理卫生学院：6389-2222
- 新加坡心理卫生协会：1800-283-7019