多美歌地铁站女子疑闹轻生 获救送院被捕

多美歌地铁站一名女子疑似试图轻生，所幸被地铁站职员和另一男子拉住，救回一命。

这起事件发生在星期天（10月1日）下午4时20分，地点是多美歌地铁站。

根据网上流传的视频显示，一名女子站在多美歌地铁站内的一道铁栏外，疑似企图轻生。一名地铁站职员和一名六七十岁的男子，则站在女子两侧，伸手拉着女子手臂不放。从视频可见，女子神情相当激动，脸上也有泪痕，还好几次大喊，地铁站职员则不时挥手示意围观的公众散开，以便安抚女子，避免她情绪继续波动。

根据视频的字幕显示，女子最后被顺利救下。

新加坡警察部队受询时指出，一名43岁女子事后在意识清醒的情况下送医，并在精神健康法令下被逮捕。

新加坡民防部队答复询问时证实，接获求救通报，抵达现场后将一人送往陈笃生医院。

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