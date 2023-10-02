跨岛线第二阶段两地铁站工程预计明年第一季展开

陆路交通管理局将地铁跨岛线第二阶段两个地铁站的土木工程合约颁给两家承包商，工程预计将在明年第一季展开。

陆交局星期一（10月2日）发文告说，中国交通建设（China Communications Construction Company Limited）新加坡分公司获颁阿尔柏王园站（King Albert Park）的工程，负责该站的设计与建造，合约价值4亿4700万元。

地铁跨岛线金文泰站的构想图。（陆交局提供）

另外，中国交通建设新加坡分公司联合中国水利水电建设集团（Sinohydro Corporation Limited）新加坡分公司获颁金文泰站工程，工程包括该站的设计与建造，合约价值5亿1400万元。

文告指出，以上工程预计2024年第一季动工，在2032年投入客运服务。

陆交局说，获颁合约的中国交通建设新加坡分公司在本地和海外提供设计和建造施工服务方面拥有丰富的经验，参与建设跨岛线淡滨尼北站、裕廊区域线文礼站、新柔地铁系统，以及裕廊东综合交通中心。

中国水利水电建设集团也同样参与过一系列本地和海外的基础设施项目，包括汤申—东海岸线纳比雅站，以及仍在施工的跨岛线巴西立东站。

跨岛线是我国第八条地铁线，为东部、东北部和西部提供服务，连接裕廊湖区、榜鹅数码区和樟宜地区等主要枢纽。

跨岛线分三个阶段进行。第二阶段路线长约15公里，将建六个地铁站，从第一阶段的光明山站衔接到马城（Turf City）、阿尔柏王园、马裕（Maju）、金文泰、西海岸和裕廊湖区。工程落成后将为沿线约4万户家庭提供更好的交通衔接，缩短车程时间。