本地股市星期一早盘横摆

虽然上周末达成协议避免美国政府关门，但由于担心全球利率继续居高不下，亚太和本地股市星期一（10月2日）表现疲弱。新加坡海峡时报指数截至中午微升0.04％或1.20点，报3218.61点。

海指成份股方面，九只上扬，八只持平，13只下滑。领跌的是丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT），分别下滑1.79％和1.46％，报1.65元和2.71元。

领涨的是胜科工业（Sembcorp Industries）和新翔集团（SATS），分别上涨1.18％和1.15％，报5.15元和2.63元。

上海、深圳、香港和首尔股市因假期没有交易。截至11时55分，台湾和东京分别上扬1.29％和0.80％，悉尼则下跌0.24％。

IG市场策略师叶俊荣说，展望本周，美国政府的停摆危机暂时缓解或让市场喘息，使焦点转移至即将公布的美国经济数据，如星期一公布的美国供应管理协会（Institute for Supply Management，简称ISM）的9月份制造业PMI和服务业PMI。

他指出，市场将关注就业情况，预计连续第四个月陷入萎缩，制造业价格的萎缩幅度则预计缩小。

彭博社引述BMO Wealth Management首席投资官马永玉（译音，Yung-Yu Ma）的话说，金融市场正在为美国政府停摆做好准备，目前有一种如释重负的感觉，但是利率和美联储的鹰派立场仍然是市场下来几周表现的主要驱动因素。