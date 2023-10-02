拉维许晓沛涉违反总统选举冷静期条例 助理选举官报警

吊牌律师拉维与反冠病疫苗组织创办人许晓沛，被指在总统选举冷静期，在网上发表竞选宣传内容，助理选举官已向警方报案。

选举局星期一（10月2日）发文告说，本届总统选举的冷静期，从8月31日冷静日零时零分开始，直到9月1日投票日晚上8时投票结束后截止。

为了让选民有时间思考把票投给谁，冷静期不能进行任何拉票或竞选宣传活动。在冷静期发表竞选宣传是违法的。

选举局说，它在冷静日前一天，即8月30日已通过发布文告等方式，提醒公众不得在冷静期进行拉票或竞选宣传活动。本地媒体已报道有关文告。

然而，拉维（M. Ravi）和许晓沛（Iris Koh，前译许淑慈）却涉嫌在冷静期，屡次在网上发布竞选宣传内容。

许晓沛被指在冷静日，在短视频平台TikTok发表两个相同的视频。拉维则被指在冷静日发表许晓沛上传的视频，并且在脸书发布另三支视频，以及在投票日发表第五支视频和一则脸书贴文。

选举局说，有理由将这些内容视为有意为某个候选人宣传，或对他的选举成绩造成不利。

根据文告，助理选举官已在8月31日和9月1日，向TikTok和脸书母公司Meta发出更正指示，以阻止本地用户浏览许晓沛和拉维发布的内容。TikTok和Meta遵从了相关指示。

助理选举官已报警，警方或就许晓沛和拉维是否触法展开调查。