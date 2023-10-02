王乙康：今年底前增1300病床 至今已添500张

到今年底，本地医院、社区医院和疗养院等医疗设施，将合计增加1300个病床，相当于1.5个区域医院的床位总数，以应付需求。当局至今已增加近500个病床。

卫生部长王乙康星期一（10月2日），为陈笃生医院新设立的综合医疗护理中心（Integrated Care Hub）主持开幕。他致辞时说，随着新护理中心启用，“我们在解决公共医疗体系床位紧张的问题上，又向前迈进了一步”。

王乙康说，当局已探讨通过不同方式增加病床，以应付短期的医疗需求，这包括为现有医院、社区医院、居家病房、过渡护理设施，以及疗养院等合计增加1300个病床。“目前为止，我们增加了近500张病床，包括30张急症病床、90张社区医院病床、20张居家病房和350多张养老院病床。”

床位增加虽可缓解病患需求，却也需要更多的人力投入。王乙康说：“卫生部将继续密切关注基础设施建设，并招聘更多的医疗人员，以应对因人口老龄化和冠病疫情而增加的医疗需求。”

陈笃生医院的新综合医疗护理中心主要为患者提供复健、物理治疗、日常生活训练等集中式服务，有助于病患加速康复，还能提前适应出院后的生活。目前，综合医疗护理中心有211个床位投入使用。明年第一季全面运营后，总床位共608张。