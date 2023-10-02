国会明复会 三部长发表反洗钱部长声明

国会星期二（10月3日）上午11时30分复会，三名内阁部长将发表部长声明，阐述我国的反洗钱制度，多名议员也会针对生活费上涨等问题提出口头询问。

根据国会秘书处星期一（2日）发布的国会议程，发表部长声明的是通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、代表副总理兼财政部长黄循财发言的贸工部政务部长陈圣辉，以及总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮。

国会今年9月复会时，已有多名议员针对前一个月爆出的巨额洗黑钱案，提出多达32道口头询问。当时，内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲回答说，由于这些提问涉及多个部门，内政部和其他相关政府部门将在10月的国会上发表部长声明。

10月3日的66道口头询问中，有12题与反洗钱制度相关，内容包括如何确保珠宝、名表等资产，不会被用来洗黑钱，以及当局是否计划采取额外措施，确保本地房地产市场不会被洗钱者盯上。

最近物价上涨与一连串的价格调整，也引起议员关注。朝野议员如叶汉荣（杨厝港区）、蔡庆威（盛港集选区）和潘丽萍（惹兰勿刹集选区）等，就针对公共交通车资、小贩中心食物价格与校车车费提问。议员陈浍敏（义顺集选区）与新加坡前进党非选区议员梁文辉，也分别就特需者的援助计划以及体障者的就业提问。

三项法案将提出一读，包括法律专业（修正）法案、经济扩展（所得税减免）修正法案，以及中央公积金（修正）法案。另外三项法案将进行二读，分别是所得税（修正）法案、自由贸易区（修正）法案和社团（修正）法案。

官委议员赛义德哈伦医生（Syed Harun Taha Alhabsyi）也会提出休会动议，探讨如何帮助人们获得心理健康方面的帮助。