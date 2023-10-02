强化我国能源供应韧性 能源局新设咨询小组

新加坡能源市场管理局就能源供应韧性成立咨询小组，以协助制定策略，提高我国燃料供应和能源系统的可靠性。小组将由大宗商品交易巨头托克集团（Trafigura Group）亚太区前总裁陈竞辉领导。

能源局星期一（10月2日）发文告，宣布成立能源供应韧性咨询小组（Advisory Panel on Energy Supply Resiliency）。

能源局说，由于新加坡几乎所有能源需求都靠进口，因此很容易受到全球能源供应中断影响。“保障国家电力供应对确保新加坡人的福祉、维持经济增长和推动科技发展至关重要。”

陈竞辉将是能源供应韧性咨询小组主席，他今年9月卸任托克集团（Trafigura Group）亚太区域总裁。（能源局提供）

能源供应韧性咨询小组将研拟并建议策略，以缓解整个能源供应链，包括上游来源和我国发电设施可能发生的中断和不确定因素。制定策略时，咨询小组将考虑不同系统相互依赖的程度，以及如何在韧性、可持续发展和维持竞争力之间保持平衡。

托克集团亚太区域前总裁陈竞辉将是咨询小组的主席。托克集团是亚洲最大的能源和大宗商品交易商之一。

陈竞辉也是运营新加坡贸易数据共享平台SGTraDex Services的主席，以及碳信用交易平台Climate Impact X的咨询委员会成员。他曾参与过多个政府小组，包括未来经济委员会的越战越勇工作小组、贸工部的贸易、运输与物流产业群，以及国际海事中心2030咨询委员会。

能源局发言人答复《联合早报》询问时说，当局正与陈竞辉合作，任命小组成员，成员将是能源市场和金融等多个领域的行业专家。