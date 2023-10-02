已崩盘加密货币基金创办人优质洋房成农场

正在清盘的加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）创办人朱苏在本地的一栋优质洋房，目前成了他妻子所经营的公司管理的农场。

根据《商业时报》报道，这家公司丰饶城市（Abundant Cities）至少从今年初开始，在位于雅舞道（Yarwood Avenue）的优质洋房组织导览活动和举办私人餐会。

朱苏和妻子以4880万元，通过信托买下了这栋优质洋房，交易去年3月完成。但去年中加密货币大崩盘，三箭资本也随之倒台。去年曾有消息传，朱苏要紧急出售这栋洋房。

朱苏上星期五（9月29日）下午试图离境时，在新加坡樟宜机场被捕，法庭向朱苏发出拘禁令及判他坐牢四个月。

三箭的清盘人不愿针对这栋优质洋房置评。他们的焦点是三箭持有的资产，或通过三箭资金取得的资产，雅舞道的洋房不属于内。

这栋洋房的后院现发展为城市生态农场，名为Yarwood Homestead。丰饶城市的公司网站说，这个城市生态农场是公司的热带研发基地和总部。公司根据生态设计和生态农业原理，把花园变成了一片农田，这个生态系统包括农业和水产养殖业，生产本地蔬菜、草药、水果、鱼、鸡和鸭。

洋房的草坪改造成了36个菜圃，种植秋葵、菠菜、豆类、芥蓝、芝麻和萝卜等。游泳池则改造成了可以游泳的天然池塘，关闭了氯气，添加了水草、溪流以及各种鱼虾。

丰饶城市成立于2022年9月，注册地址就是雅舞道的优质洋房。

根据公司网站信息，朱苏妻子Evelyn Tao持有新加坡国立大学的生物博士学位，之前在淡马锡生命科学研究院（Temasek Life Sciences Laboratory）和新加坡科技研究局（A*STAR）属下的医学生物研究院（Institute of Medical Biology）工作。