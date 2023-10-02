本地股市10月首个交易日下跌0.27%

美国政府再次避过停摆的厄运，投资者的关注点又重新回到利率上，等待美国联邦储备局主席鲍威尔在当地时间星期一（10月2日）的讲话，以及在这一周出炉的就业数据。新加坡海峡时报指数星期一闭市下跌0.27％或8.55点，收报3208.86点。

金融市场已经做好美国政府停止运作的准备，因此周末通过的决议让市场短暂舒一口气，但未来几周，利率与美联储保持鹰派立场，仍是左右股市的因素。

海指全天的交易相对淡静，交易量达9亿5048万股，交易额7亿8290万元，上升股184只，下跌股200只。

海指30只成份股跌多升少，18只下跌，八只上升，四只持平。

丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）、凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）跌幅都超过2%。 丰树物流信托下滑2.98%至1.63元；凯德腾飞房地产信托滑落2.18%至2.69元；丰树泛亚商业信托下跌2.10%至1.40元。

上升幅度最大的成份股是胜科工业（Sembcorp Industries），上涨1.57%至5.17元；云顶新加坡（Genting Singapore）起1.18%至0.86元；新电信（Singtel）起0.83%至2.44元。

上海、深圳、香港和首尔股市因为假期休市，其他亚太股市普遍退低。东京股市下跌0.31%、悉尼股市滑落0.20%，而台湾则上涨1.24%。