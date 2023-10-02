季候风未来两周将持续 白天出现短暂雷阵雨

未来两周，我国和周边地区将继续受西南季候风影响，低空风多从东南或西南方向吹来。由于白天的强烈阳光照射，导致陆地温度上升，我国部分地区多数日子会在上午较迟时候至下午之间，出现短暂的雷阵雨。

新加坡气象署星期一（10月2日）发文告说，未来两周会有几天，风力可能会暂时减弱，且风向多变。其中一两天，新加坡和周边地区有风势交汇，可能迎来中度至强度雷阵雨。总体而言，今年10月上半月，全岛多数地区的降雨量，可能低于平均水平。

虽然未来两周预计会有阵雨，多数日子的最高气温预计将在33至34摄氏度之间，有一两天的最高气温则可能在34摄氏度以上。

回顾上个月，新加坡及周边地区受西南季风影响，低空风主要从东南或西南方向吹来。有几天部分地区在上午较迟时候和下午，出现局部的短暂雷阵雨。

9月6日，新加坡及周边地区上空出现大范围的风势交汇，全岛多个地区下午出现中度至强度雷阵雨。贝雅士蓄水池下段（Lower Pierce Reservoir）当天录得的总降雨量为157.5毫米，是9月录得的最高降雨量。 9月24日上午，苏门答腊的一场暴雨为新加坡多个地区带来中度至强度雷阵雨。

除了9月24日，整个9月的每日最高气温都在32摄氏度以上，其中圣淘沙在9月19日录得34.9摄氏度的最高温。有几个晚上，我国东部、南部和西部沿海地区的最低气温都超过28摄氏度。