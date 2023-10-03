星期二开盘可关注的股票

美国政府避过停摆，以及被视为美国利率代表的各年期国债收益率攀高，加上美国联邦储备局负责银行监管的副主席巴尔（Michael Barr）指出，美联储现在的考量是维持高利率的时长，美国星期一（10月2日）隔夜股市涨跌不一。

纳斯达克指数上扬0.67％；标准普尔500指数横摆；道琼斯工业指数则退低0.22％。

本地股市交易相对淡静，投资者的焦点重回利率上，导致新加坡海峡时报指数10月首个交易日收跌0.27％或8.55点，报3208.86点。

星期二（10月3日）已经开盘的东京和悉尼股市下跌0.71%和1.59%。

以下是星期二可关注的股票：

* 莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）闭市后宣布，已和越南的My My Trading Services Company签署战略伙伴协议，收购位于胡志明市的American International Hospital（AIH） 多数股权。同时，莱佛士医疗集团也将签署负责管理AIH的服务合同。AIH的估值达4560万美元（约6265新元）。公司股价闭市报1.26元，起0.8%。

* 共享资本集团（CapAllianz）披露，早前与四个配售方达至配售15亿新普通股的协议失效。对方在限期前未支付配售资金，协议因此失效，并不再具有进一步的效力。公司股价上升50%至0.03分。

* 精砺控股（Dyna-Mac）宣布获得现有客户总值8800万元的几项合同，净订单总额达6亿3070万元，项目的交付期延续至2025年。公司股价星期一以下跌1.24%至0.40元闭市。

* 长信传媒集团（G.H.Y Culture & Media）宣布将是周杰伦《嘉年华》世界巡回演唱会曼谷站的主办方，演唱会日期定在今年12月9日。公司股价闭市下跌2.63%至0.37元。