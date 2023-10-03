陈佩玲出任信用卡发行商新·数信卡中心董事经理

麦波申区议员陈佩玲出任信用卡发行商新·数信卡中心（DCS Card Centre，前称Diners Club Singapore）董事经理，负责拓展战略伙伴关系和业务开发。

陈佩玲星期一（10月2日）在领英（LinkedIn）贴文披露这项消息。

她说：“我将专注于建立战略合作伙伴关系，以巩固我们在支付领域的领先和创新地位，并推动未来的市场扩张。现在我可以在商业和战略方面以及我一直关注的行业领域发挥更积极的角色，这让我感到非常振奋。”

新·数信卡中心的前身是新加坡大来卡俱乐部（Diners Club Singapore），于1973年在新加坡创立，是大来国际信用卡公司（Diners Club International）的独家特许经营商，主要业务涉及信用卡发行、支付处理及商户收单。

新·数信卡中心正积极转型为金融科技公司，目标是让曾蒙亏多年的业务在接下来三年能够取得收支平衡。

加入新·数信卡中心前，陈佩玲曾出任Grab新加坡公共事务与政策总监。她今年1月加入Grab，引发社会舆论。有公众认为，她的议员身份，与她在私人企业的角色，会造成利益冲突。

Grab后来宣布，陈佩玲调任企业发展职务，并在声明中强调，陈佩玲不会代表公司与政府官员讨论公共政策事宜。

此前，陈佩玲在通商中国任职四年又八个月后，去年12月初卸任，今年1月加入Grab。