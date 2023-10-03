公众开个人新元支票 11月起最低收费0.75元

从11月开始，个人开新元支票，须为每张支票支付至少0.75元费用。

新加坡本地几家银行近日在网站上更新了接下来的个人支票收费。

星展银行、华侨银行、大华银行和马来亚银行的网站都显示，从11月起，个人开新元支票要收取0.75元的费用。

不过，考虑到一些顾客需要更多时间转换到数码支付，银行会豁免60岁和更年长顾客的开支票费用，直到2025年12月31日。

另外，从11月起，星展、华侨和大华的美元支票收费是0.55美元，马银行收费0.75美元。

渣打银行和花旗银行从11月起的新元和美元支票收费则分别是3元和3美元。

另一方面，汇丰银行会在11月之前公布开新元支票费用。

个人兑现支票则仍然不收费，不过本地银行表示，会在迟些时候开始收取费用。

星展、华侨和大华的企业客户发出或兑现新元计价支票，每笔交易目前已征收0.75元费用。其他银行也都有收费。

根据新加坡金融管理局今年7月的宣布，所有银行将在2025年停止向企业发行新的支票簿，到了2025年底，企业将停止使用支票。2025年后，个人还能继续使用支票，无论是用来支付给个人或企业。

由于企业和个人越来越常使用电子支付，支票交易量不断减少，从2016年的6100万笔降至2022年的1840万笔，减幅近70%。支票、即时付款清算网络FAST，以及财路（GIRO）三大付款方式的合计交易量当中，支票所占比重过去七年不断下跌，去年降至4％。