新加坡股市星期二早盘下滑0.82%

投资者似乎认定美国利率会维持高位，导致亚太区股市避险情绪高，星期二（10月3日）早盘交易普遍退低。新加坡海峡时报指数中午休市前下跌26.20点，或0.82%，报3182.66点。

香港股市假期后恢复交易便承受卖压，一度下跌3.4%，是自7月来最大的跌幅。今年末季的首日交易表现，显示了投资者悲观的情绪，即便中国长假首个周末的旅游收入增加一倍，但摩根士丹利（Morgan Stanley）报告指出，全球资金在9月进一步减持中国公司股票至2020年来新低。

日元走软，逼近1美元兑150日元，促使市场揣测日本政府将出手干预。日本财政部长铃木俊一星期二说，政府正在密切观察汇市，并做好随时反应的准备。这一席话重申对不反映经济基本面的投机行为的警告。

截至中午12时，香港股市下挫3.02%； 东京股市跌1.39%；悉尼下滑1.22%；台湾滑落0.27%。中国和韩国股市继续因为假期休市。

新加坡股市早盘有6亿8451万股转手， 交易额达4亿2652万元；上升股192只，下跌股331只。

成份股多数下跌，上升股包括丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust），起0.90%至2.24元。

跌幅显著的是胜科工业（Sembcorp Industries ），下挫2.71%至5.03元；创业公司（Venture）跌2.65%至12.12元、香港置地（Hongkong Land）， 下滑2.51%至3.49美元。