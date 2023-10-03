【国会】警方2021年开始查洗钱案 涉案金额已达28亿元

本地最大宗洗钱案揭露更多细节，新加坡警察部队早在2021年接到通报，经过两年调查，今年展开行动将涉案者逮捕。此外，案件涉及金额已增至28亿元。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（10月3日）在国会针对本地近期爆出的洗钱案发表部长声明时说，像近期洗钱案的行动，背后的部署和情报搜集不是一件小事，而是需要几个月，甚至几年来部署。

由于案件调查还在进行，她只能在不影响调查的前提下透露一些信息。当中，我国在2021年时就探测到一些可疑活动，包括有人用疑似伪造的文件证明银行户头中的款项等。有金融机构和公司也提交可疑交易报告，警方之后个别跟进不同报告。

2022年初，警方展开全面调查，从而发现一群人涉案，当中一些相信有亲属关系。由于行动需要保密，以免打草惊蛇，警方只动用一小部分的警员调查。

到了今年，警方已掌握足够证据，并咨询总检察署，后者也评估认为有足够理由怀疑这群人在本地从事犯罪活动，警方就于8月15日展开逮捕行动。

杨莉明也透露，目前有多人正在协助调查，他们并未被逮捕。此外，警方也正在通缉数人协助调查，不过他们不在我国。

还有，涉案款项从原先的24亿元上升至28亿元，警方目前已对152个房地产和62辆汽车发出禁止处置令，此外还有上千瓶酒。

警方已扣押银行户头里超过14亿5000万元存款、现金超过7600万新元（包括外币）、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元的虚拟货币。