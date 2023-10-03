【国会】逾3600企业获渐进式薪金标志认证

自人力部今年1月推出渐进式薪金标志以来，已有超过3600家企业取得这项认证，它们雇用约5万6000名低收入雇员。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期二（10月3日）在国会答复白沙—榜鹅集选区议员杨涴淩的口头询问时，公布以上数据。

人力部今年1月推出渐进式薪金标志（Progressive Wage Mark，简称PW Mark），对提供渐进式薪金，及支付本地雇员至少1400元月薪的企业给予肯定。政府鼓励服务买家与这些企业做生意。

根据2021年低收入员工劳资政工作小组报告，本地约有28万3000名全职低收入雇员。换言之，已获得认证的企业所聘请的员工人数，占整体低收入雇员的20%。

扎吉哈指出，政府没有追踪选择仅与渐进式薪金标志企业交易的商家数据，但根据人力部对企业展开的调查，九成的受访企业说，将优先向获得认证的供应商采购，以支持低收入雇员。

作为主要的服务买家，政府也以身作则，从今年3月1日起，政府所有的新招标项目下，供应商和二手承包商都须在合约期间取得认证。这项要求将在明年3月进一步扩大至通过报价完成的采购项目。

扎吉哈说：“改善低收入雇员的生活，须全社会努力，我们促请所有雇主向低收入雇员支付渐进式薪金。雇主如符合条件，也应申请渐进式薪金标志。我们也鼓励服务买家和消费者尽一分力，尽可能向获得认证的企业进行采购。”