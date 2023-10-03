【国会】徐芳达：冻结公交车资或消除涨幅不利于新加坡人

冻结公共交通车资不无后果，延缓的涨幅也无法贸然消除。这些民粹主义的措施，将导致资金缺口随时间进一步扩大，政府须给予公交业者更高的补贴，最终由这一代和下一代的纳税人承担。

交通部代部长兼财政部高级政务部长徐芳达星期二（10月3日）在国会答复数名议员针对公交车资的询问时指出，暂时冻结车资或消除延迟的涨幅，将影响公交系统长期的可靠度和财务可持续性，不利于新加坡和新加坡人。

徐芳达说，车资调整方程式反映了能源成本和薪资等我国经济的实际成本增长，冻结车资或消除涨幅不代表运营公交系统的成本会凭空消失。

他提出，如果要求公交业者承担这些成本，必须考虑到这如何影响业者的财务可持续性，进而影响他们提供方便及可靠服务的能力。

反之，纳税人就得承担更大的成本负担，以永久为公交业者提供更高额的政府补贴。

根据车资调整方程式，今年车资可允许上调的顶限为12％，加上去年还未用到的10.6％涨幅，车资最多可调高22.6％。为减轻对乘客的影响，公共交通理事会仅批准整体车资调高7％，未用的15.6%涨幅将留待以后车资检讨时考虑。

徐芳达强调，公交理事会将继续确保每年车资调整后，乘客仍负担得起，并在有机会时，考虑能否降低延缓的车资涨幅，逐步缩小资金缺口。

陆路交通管理局发布的2022／2023年报显示，巴士和地铁合约2022财年的车资收入达8亿4100万元，同比增长近三成。这也接近冠病疫情前2019财年的8亿6200万元。

巴士和地铁合约2022财年的营运开支增加7％，达23亿4700万元。