【国会】陈圣辉：嫌犯任职家办申请税务津贴时经过核查

本地最大宗洗钱案其中一名被告担任董事的家族办公室，在向新加坡金融管理局申请税务津贴时经过核查但未发现疑点。金管局将检讨相关内部程序，并在必要时加强程序。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉于星期二（10月3日）在国会上回答官委议员乌莎拉妮（Usha Ranee Chandradas）的提问时说，所有申请税务津贴的单一家办（Single Family Office，简称SFO）必须证明已在新加坡的金融机构开设户头。这些金融机构在接受这些家办为客户前，必须对这些家办进行严格的尽职审查。

金管局在发放津贴之前，也会参照洗钱、金融恐怖主义数据库和负面新闻来核查与这些家办有关的人员和机构。

洗钱案的被告之一张瑞金曾担任Golden Eagle家族办公室的董事。

陈圣辉说：“还在进行中的调查和监管行动显示，这起案件的一名或更多被告可能与获得税务津贴的单一家办有关联。这些家办都经过我刚才提到的审查程序。在申请津贴时，并未发现这些人员和机构有值得关注的负面信息。”

陈圣辉在回答官委议员拉斯瓦娜副教授（Razwana Begum）、议员王心妍（西海岸集选区） 和吴顺喜（义顺集选区）针对“洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台”（COSMIC）的提问时说， 政府正紧锣密鼓地推进成立这平台的工作，并预计会按计划最迟在2024年下半年推出。金管局将允许加入平台的金融机构与本地和海外附属机构分享从平台获得的信息，但必须符合保密条件。

他说：“由于COSMIC提供的信息具敏感性，金管局在推出平台的工作上小心翼翼。目前没有计划让金融业以外的机构加入COSMIC，或直接与海外的金融机构或国际同侪分享。”