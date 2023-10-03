大华银行捐赠1万元纸币给中华总商会华商文化馆展出

大华银行捐赠1万元纸币给新加坡中华总商会，并于星期二（10月3日）举行捐赠仪式，为中华总商会华商文化馆的珍贵货币收藏添砖加瓦，回馈社会。

为了促进国民教育的推广，这张1万元纸币将在中华总商会华商文化馆展出。

文化馆将不定期邀请学校组织参与华商文化馆导览，教育公众自前殖民时代以来新加坡所使用的各种货币，并深入了解新加坡早期华人企业家的历史，以及对新加坡发展的贡献。有意参与导览的公众也可在两个星期前，向文化馆发送电子邮件进行预约，人数需在十人左右或以上。

大华银行副主席兼总裁黄一宗表示：“我们很高兴可以支持新加坡中华总商会推广国家遗产。 大华银行是在近90年前成立，旨在为新加坡商业社群提供服务。多年来，我们专注于创造长期价值，致力于做正确的事情，支持企业在新加坡和整个区域的增长愿望。”

中华总商会会长高泉庆也说：“中华总商会非常感谢大华银行捐赠1万元纸币，用于促进国民教育。回想起上世纪60年代，大华银行向中华总商会建筑基金捐赠的1万元，这个举措不仅展现了大华银行对社区的长期承诺，还体现了他们回馈社会的精神。除了诚信、韧性、责任和尊重等美德外，这些价值观构成了新加坡多元种族社会的基础，并强化了我们的社会契约。”

中华总商会华商文化馆首席研究员陈丁辉说：“这张1万元纸币的捐赠，象征着回馈社会的精神代代相传。”

自2014年以来，1万元纸币不再继续发行，但仍是法定货币。1万元纸币属于新加坡发行的第四套纸币系列，即肖像系列纸币。纸币的背面描绘了一个以知识和科技为驱动的经济愿景，与中华总商会推动经济发展的使命相契合。