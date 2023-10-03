【国会】企管局三年里制裁24家违例注册申报代理

新加坡会计与企业管制局正探讨对董事职位的限制，以确保提名董事适合担任这一职位，以及是否限制个人可担任提名董事职位的数量。当局已针对相关措施展开公众咨询，预计明年初向国会提呈修正法案。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期二（10月3日）发表部长声明时说，当局将考虑风险因素和业务需求，再决定是否推出额外措施。

为了加强反洗钱的效率，企管局也准备采取额外措施，包括加大对违例注册申报代理的惩处力度。当局已通过公众咨询收集相关方的反馈，预计明年初向国会提呈修正法案。

英兰妮说，企管局目前也向涉及28亿元洗钱案的注册申报代理（Registered Filing Agent，简称RFA）展开调查，必要时将采取执法行动。

她说，从2021年至2023年，企管局向24家抵触反洗钱及打击恐怖主义融资（AML/CFT）条例的注册申报代理采取制裁行动，其中八家遭撤销注册或被禁提供申报代理服务。

为了改善我国对反洗黑钱金融行动特别工作组（FATF）建议的合规，维持我国作为可信赖金融中心的地位，企管局拟议修改公司法、企管局法令和新的企业服务供应商法案（Corporate Service Providers Bill），并于去年5月展开约14个月的公众咨询。

企管局当时指出，提议修订是为了应对有人在设立空壳公司时滥用提名人（nominee）安排以协助洗黑钱的风险。有关修订也规定担任提名董事的个人必须具备所需资格。