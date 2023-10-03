【国会】政府将成立跨部门委员会 从洗钱案中学习继续加强我国反洗钱制度　

政府将成立跨部门委员会，从最近的洗钱案中学习，检讨现有的反洗钱制度，确保我国反洗钱制度与时并进。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期二（10月3日）在国会针对本地近期爆出的洗钱案发表部长声明时说，虽然不同机构都有相关的反洗钱机制和条例，但不法之徒仍会“钻漏洞”，就如近期的洗钱案。

为确保我国的反洗钱制度继续有效，跨机构委员会会继续负责政府的反洗钱策略和努力。

英兰妮宣布，政府将设立由她领导的跨部门委员会，成员将有来自不同部门，如内政部、律政部和人力部等的政治职务者，委员会将从近期的洗钱案件中学习和检讨我国的反洗钱制度。

这次的检讨和审查将涵盖四大区域，首先是如何避免公司被罪犯用来洗钱，第二是金融机构可以如何加强与彼此的合作以更有效的应对可疑交易。第三是整个防范生态里的“其他成员”，例如房地产中介可以如何更好地对抗洗黑钱的风险，最后则是如何可以更集中和加强跨部门之间的合作，侦查可疑活动。

英兰妮说，如果发现不足之处，会加紧条例和执法行动，委员会日后将公布审查结果。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明早前也说，这次的案件是警方努力调查的结果，而针对有新闻媒体谣传这次的行动是应中国要求进行，她强调这不是真的。

“新加坡不需要另一个国家来告诉我们如何执法，而我们也不会做不符合我们利益的任何事。”