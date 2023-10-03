乌节豪杰大厦谋杀案 被告手握爪刀两秒三拳打死者

乌节豪杰大厦谋杀案星期二（10月3日）早开审，庭上播放的电眼画面揭露，被告陈森阳手握爪刀，两秒内三拳打在死者脸部和脖子上，死者之后送院不治，死因为颈部上的刀伤。

这起轰动一时的命案发生于2019年7月2日清晨约6时25分。31岁的沙迪斯在乌节豪杰大厦遭围殴，颈项中刀丧命。

事发后，共七人被控，现年32岁的陈森阳是其中一人，他是目前唯一还未被判刑的涉案者。

陈森阳的案件星期二早在高庭审理。他面对三项控状，控方以其中一项谋杀罪名提控。他不认罪。

根据双方同意的案情，陈森阳于2019年7月1日晚上与其他六名被告喝酒，之后到豪杰大厦二楼的Naughty Girl Club夜店续摊。

清晨6时20分左右，陈森阳一伙人在夜店门口与另一组人起肢体冲突，双方人马在门口一面喊私会党口号，一面互相推人。

根据控方庭上播放的电眼画面，两方人马起哄期间，陈森阳掏出一把爪刀（kerambit），紧握在手里。

双方吵了两分钟左右，陈森阳一行人离开夜店，走向一楼出口。

死者这时追上去与众人对峙，只见陈森阳冲上前，约两秒内三拳打在死者脸部和颈部上。其他被告也涌上前打死者。

致命伤是颈部刀伤



控方透露，死者之后倒地不起，当天早上送院不治。根据法医的报告，死者致命伤是颈部的刀伤（stab wound）。

陈森阳之后从新闻得知死者已经过世，最后决定向警方自首。案件还在续审中。