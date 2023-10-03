【国会】首间支持残障者就业的包容商业中心 今年开幕

本地首间支持残障者就业的包容商业中心，将在今年较迟时候开幕。中心不仅协助残障者提供靠近住家的就业服务，还有机会进军传统行业以外的新领域如物流行业。

社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部高级政务次长蔡瑞隆，星期二（10月3日）在国会上，答复义顺集选区议员陈浍敏有关政府如何协助特需或残障成年者自力更生时，透露以上信息。

政府去年公布2030年加强残障服务总蓝图（Enabling Masterplan），包容商业中心（Enabling Business Hub）是当中多项计划之一。

总蓝图设定的其中一个目标，是把残障者的就业率提高至40％。根据2020年至2021年的数据，本地3万多名年龄介于15岁至64岁的残障者，就业率为31.4％。

蔡瑞隆也是加强残障服务总蓝图指导委员会的联合主席。他说，包容商业中心将制定更多针对性的技能培训和就业辅导，帮助残障者继续就业，同时创造新行业的工作机会。一直以来，残障者多从事餐饮服务业。

针对陈浍敏询问，多少特需或残障成人在经济上依赖退休父母，蔡瑞隆说，政府目前没有这些数据，新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）和社会及家庭发展部会加以研究。

蔡瑞隆说，去年共有约6600家企业聘雇超过一万名残障者，获政府提供的残障人士雇佣补贴（Enabling Employment Credit，简称EEC）。其中2000名残障者过去六个月未有工作。

另一方面，过去两年，新协立及合作伙伴平均每年为500名残障者安排工作。此外，入职培训和实习与培训计划自2021年推出以来，已为残障者提供超过380个特别设计的培训与就业机会。