失信公司逾1万元 生产主管判监六个月

无力偿还银行和信用卡贷款，生产主管盯上同事的工作表现奖金，四个月内挪用1万6080元还债，被判坐牢六个月。

被告是49岁的张健忠（音译），案发时是Biomin新加坡私人有限公司的生产主管。被告面对四项失信和一项伪造文件的控状，他在星期二（10月3日）承认其中两项控状，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告在事发时就因滥赌而面对信用卡和银行债务。被告当时就被列入债务偿还计划（Debt Repayment Scheme），可与债权人达成协议逐步归还款项。

在2021年4月，被告就被公司安排负责分发员工的工作表现奖金；公司会先将奖金转账给被告，再由后者分发给达到当月生产目标的员工。

被告在2022年因工作表现不佳，被公司规定无法获取该年的工作表现奖金。在失去奖金后，被告就开始盘算该如何还清债务。

被告看上了同事的工作奖金，他于是在公司把奖金转账进他的银行户头后，擅自挪用奖金还债。为了掩盖罪行，被告会伪造同事的签名，让公司以为员工已签收奖金。

根据法庭文件，从2022年11月至2023年2月，被告在四个月内就失信共1万6080元。

被告在2023年2月离职，公司后来收到一名员工未收到奖金的反馈，于是展开调查，最后揭发了被告罪行。公司也于3月17日报警。

控方指出，被告滥用公司对他的信任，挪用公款将其花在个人开销上，促请法官判被告坐牢五个月至七个月。

被告在求情时说，他当时陷入财务困境，而在得知自己无法获得奖金之后才选择犯罪。他如今已知错，也要向受害者道歉，希望法官念在自己是初犯而从轻发落。