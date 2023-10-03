SMRT和台北捷运缔结姐妹地铁关系

本地公共交通业者SMRT地铁与台北捷运签署协议，缔结姐妹地铁关系，加强彼此合作，优化新加坡和台北两座城市的地铁系统与服务。

SMRT星期二（10月3日）发文告说，两家地铁公司将分享运营和维护方面的专业知识和最佳做法，合作范围涵盖工程、数据分析和新兴技术的使用、包括网络安全在内的安全与安保性能，以及服务质量和乘客体验。

SMRT和台北捷运也会在环境、社会和企业治理（ESG）方面展开交流和分享经验，同时通过商业合作，推进城市旅游和营销。

SMRT主席佘文民说，SMRT地铁和台北捷运都有共同的愿景，希望为通勤公众提供安全可靠的服务，而上述协议为双方的合作立下新的里程碑。

“我们将珍惜我们的联系与合作，并期待朝着我们共同的愿景迈进，在未来打造一个充满活力、更绿色、更可持续的公交系统。”

他也提到，SMRT希望参与台湾捷运联盟的共同采购和系统改进项目。台湾捷运联盟由台北捷运、新北捷运、桃园捷运、台中捷运和高雄捷运组成，通过定期举办论坛和专题演讲，促进地铁行业的发展，及提升技术和服务水平。

台北捷运董事长赵绍廉说，台北捷运在1990年派了一些职员到新加坡接受训练，学到可贵的地铁营运技能，这也开启台北捷运和SMRT长达30多年的友谊。“我很高兴宣布我们可以通过姐妹地铁协议，继续加深彼此的合作。”

他也提到，捷运联盟未来将尽力促成与SMRT的合作，通过人才、技术和采购互相交流及共同开发，提升企业经营能力。

2017年发生碧山地铁隧道积水事故后，台北捷运派出一组七人专家团来新，对SMRT地铁运作进行彻底和独立的检讨。时任交通部长许文远曾多次提到，新加坡应向台北捷运的可靠度看齐。

另一家公交经营者新捷运也在2018年与台北捷运及其子公司捷邦顾问公司签署协定，加强工程和维修能力。