玩偶姿势不雅引关注 警方接到报案

本地潮玩艺术概念店BLAXK by Action City，展出下半身激凸的匹诺曹（Pinocchio）玩偶引起关注，有公众向通讯及新闻部反映，更有人向警方报案。警方正在调查。

展览名为“Wood Morning Singapore”，玩偶自8月19日起在福南商场的BLAXK by Action City店内陈列，并将展至10月22日。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，星期二（10月3日）书面回答荷兰—武吉知马集选区议员迪舒沙有关这类展览是否需要执照才能举办时说，这个展览是在店内展出，店里陈列品包括玩偶和其他供销售的产品。“要是展示品是在商业场所内陈列，而这个场所的主要目的是销售物品，则不需要申请艺术娱乐执照。”

杨莉明指出，通讯及新闻部接到公众针对上述展示的反馈后，已向商场管理层和Action City转达了这些意见。也有公众向警方报案，调查正在进行中。

“商场管理层和租户应该考虑公众对陈列品的接受度，尤其当它们在儿童的视线范围内。”

展出的匹诺曹系列玩偶是由法国波普艺术家加塞（Juce Gace）创作。他不久前接受《联合早报·副刊》访问时说，曾碰过观者对他的作品表达不满，好多大人还会遮着孩子的眼睛，仿佛看见什么不该看的东西，但他觉得“艺术本多少要有点挑衅意味”。