比其他市镇会迟 盛港市镇会2025年起调高服务与杂费

工人党管理的盛港市镇理事会将调高向组屋居民和租户征收的服务与杂费，但会推迟至2025年3月1日征收上调的费用。

根据盛港市镇理事会星期一（10月2日）发给居民的信件，服务与杂费（S&CC）调整将在2025年3月1日生效。受影响的组屋居民每月杂费将增加1元至13.50元不等，视居住单位大小而定，只有二房式和三房式普通收费保持不变。

一房式组屋的每月杂费将上涨2元、四房组屋上调1元至7.50元、公寓式组屋上调13.50元。

我国共有17个市镇理事会，其中15个人民行动党市镇会今年6月宣布，分两次在今年7月和明年7月调高向组屋、商店与办公室，以及巴刹和熟食摊征收的服务与杂费。受影响的组屋居民每月杂费增加1元7角至17元不等，视居住单位大小而定。

工人党管理的阿裕尼—后港市镇理事会也在8月1日发信通知居民说，将分两次在今年10月和明年7月上调杂费。

盛港市镇会在信函指出，同其他市镇会一样，也受通货膨胀、能源价格上涨，以及维修和保护设施招标费用提高的影响，面临成本上涨的压力。因此，为确保盛港市镇会未来几年能有足够的资金，为社区的设施进行维护和改善，上调服务与杂费是必要之举。

不过，市镇会意识到居民也面对物价上涨的压力，消费税也将在明年增至9%。为了缓解居民的压力，盛港市镇会决定推迟调整杂费。

信中说，在仔细评估调高服务与杂费的时机后，盛港市镇会认为推迟调整杂费才是“减轻居民压力的明智之举”，即使开销预计增加。

此外，盛港市镇会也获得国家发展部提供的特别资助配套。市镇会表示“将以这笔特别资金来应付上涨的成本直到2025年3月1日，希望这能减轻S&CC增加对居民的影响”。

信中也提到，对于那些经济上需要帮助的居民，可通过接见选民活动寻求议员帮助。