美国的职位空缺从7月的少于900万升至8月的961万，支持美联储继续维持高利率，华尔街股市星期二（10月3日）全面下滑，亚太股市料表现疲弱。纳斯达克指数领跌1.87％，标普500指数和道琼斯工业指数则分别下跌1.37％和1.29％。

新加坡海峡时报指数星期二下滑16.51点或0.51％，收报3192.35点。

亚太股市星期三（4日）开盘时都下滑，首尔领跌1.74％，东京和悉尼分别下滑1.65％和0.64％。

以下是星期三值得关注的股票：

1. 克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT，简称CEREIT）获得全球房地产可持续发展指标（GRESB）的四星评级，整体评分为85分。CEREIT在“社会”和“治理”方面共获得满分38分，“环境”方面则在62分中获得47分。

2. 凯德投资（CapitaLand Investment）及其房地产投资信托和商业信托在GRESB取得优异表现。凯德投资和凯德综合商业信托（CICT）维持最高的五星评级，凯德中国信托（Capitaland China Trust）首次获得五星评级；凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）、凯德雅诗阁信托 （CapitaLand Ascott Trust），以及凯德印度信托（CapitaLand India Trust）获得四星评级。

3. 惠胜置地（Hatten Land）向新交所提交申请延后60天，最迟于12月29日举行常年股东大会、最迟于12月14日发布年报和可持续发展报告，以及最迟于明年1月13日发布2024财年第一季业绩。

4. 本地医疗科技公司Biolidics以每股0.65分的价格向投资者朱华（音译）发行2亿3080万股的新股，募集150万元资金，所得资金将用于偿还在11月25日到期的210多万元的债务。交易完成后，朱华将拥有公司29.22％的股份，仅略低于30％的强制性全面收购门槛。