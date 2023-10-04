【亚洲前瞻峰会】张志贤：无论世界格局变化 新加坡始终坚持务实、开放与遵循国际法

从冷战到后冷战时期，再到当下充满不确定性的世界，新加坡在不同时代需要有不同战略和应对方案，但始终秉持务实、开放与倡导国际法，作为面对世界的方法。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期三（10月4日）上午在“亚洲前瞻峰会2023”（Asia Future Summit）的开幕对谈上，阐述充满不确定因素的世界格局中，适用于小国的指导原则。

张志贤说，自独立以来，新加坡在处理与世界的关系时，便以三条原则为指导，那就是以务实而非意识形态化的态度处理问题；支持开放、联通和协作的全球环境，以及倡导遵循国际法和联合国宪章的原则，尤其是尊重领土完整和主权独立。

冷战时期，许多新独立的国家倾向保护本国经济，但新加坡决定对自由市场开放，通过外国直接投资实现工业化。一些后殖民主义者批评新加坡“将前殖民主子迎回来”，但新加坡谨慎地规划这些投资，引进科技、打通市场、创造就业，由此实现经济快速增长和转型，也在过程中学习到许多。

新加坡也在城市规划、机场管理、工业化、国防等方面借鉴外国经验，并根据自己的现实环境和资源调整方案。当可借鉴的例子很少时，新加坡便自己制定解决方案。

他说： “如果有人问我们，我们的意识形态基础是什么？答案是，我们争取务实可行的结果，讲求逻辑而不是意识形态。” 在海洋主权争端上，如果有人问新加坡站哪一边？张志贤说：“答案是《联合国海洋法公约》的那一边。”

到后冷战时期，全球化成为趋势，我国必须制定新的战略和方案，但基本原则保持不变。张志贤说，我国坚持务实做法，在无法达成全球或区域协议时，便与志同道合的国家创造能逐步接近这些目标的条件。

如今，世界步入新时代，各国竞争白热化，中美战略互信陷入历史低谷，欧洲爆发残酷战事，小国也再次受到选边压力。

张志贤强调，小国不能故步自封，一个务实的应对方式，必须包括一套国内和国际的规则，确保利益被公平地享有，以及在纠纷不可避免地发生时，有一套解决纠纷的有力与公平的机制。

新加坡虽然是小国，但也在全球课题上发声和提出创新方案，轻轻推动议题，与其他伙伴合作，影响和塑造国际事务发展的结果。

今年的“亚洲前瞻峰会”由新报业媒体旗下三家旗舰报章《联合早报》《海峡时报》《商业时报》携手合办，并于星期三至星期四（10月4日至5日）举行。活动邀请20多位新加坡和国际政要、知名学者及商界领袖，探讨攸关新加坡和亚洲的地缘政治、经济和社会议题。

本届峰会以建国总理李光耀百年冥诞为契机，主题是“回顾建国总理李光耀的世界观：探讨新加坡和亚洲如何在动荡的时代构建未来”，力求通过激发思考的对话，推动理解当下这个动荡和不确定的时代，并为新加坡和亚洲探索前行的道路。