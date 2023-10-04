6800个预购组屋单位开放申购

近7000个预购组屋单位开放申购，其中蔡厝港和登加的四房式单位不含津贴售价从30多万元起跳，加冷黄埔和女皇镇的同型黄金地段模式组屋则从53万元起跳。本轮新预购组屋75%的单位等候时间少于四年，屋主最快在三年后就能入住。

建屋发展局星期三（10月4日）发文告宣布，本月的预购组屋销售活动在蔡厝港、加冷黄埔、女皇镇和登加推出八个项目，共6800个单位。

蔡厝港的两个项目提供1895个二房式灵活单位、三房式、四房式、五房式，以及三代同堂（3Gen）单位，其中四房式单位不含津贴售价介于31万9000元到43万7000元。

登加则提供1010个二房式至五房式单位，四房式单位售价介于35万3000元到41万8000元。

位于加冷黄埔的Rajah Residences 和 Tenteram Vantage提供1779二房式至四房式单位，四房式单位售价介于48万元到67万5000元。

本轮销售活动的两个黄金地段模式组屋分别位于加冷黄埔和女皇镇。Verandah @ Kallang共有1143个单位，四房式单位售价介于53万5000元到67万5000元。

位于女皇镇的Tanglin Halt Cascadia有973个三房式和四房式单位，四房式单位售价介于53万5000元到70万2000元，是本轮销售活动中价格区间最高的。

本轮开始抽签规定收紧

建屋局说，为确保新推出的单位可负担得起而提供了显著市场折扣，因此本轮预购组屋售价比相同的转售组屋售价低。

此外，本轮八个预购组屋项目中的六个等候时间少于四年，位于蔡厝港和登加的等候时间最短，介于三年零三个月至四年。

从本轮销售活动起，符合首次购屋者（家长与夫妻）优先组别（First-Timer (Parents & Married Couples) priority category）的买家，在申请预购组屋或剩余组屋时，将有三次抽签机会。

这类购屋者在家庭与育儿优先配屋计划（Family and Parenthood Priority Scheme，简称FPPS）下，日后申购全岛各区的标准地段四房式或更小组屋时也享有优先权。

然而，抽签规定同时收紧，所有首次购屋者受邀挑选组屋单位时若弃权，接下来一年将被视为二次购屋者。

有意申购者须最迟在下星期二（10日）通过建屋局新组屋平台（HDB Flat Portal）提交申请。希望参加本轮销售活动的人士，在提交申请前，须完成购屋资格通知书（HDB Flat Eligibility Letter，简称HFE通知书）的初步核查步骤。