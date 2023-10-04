大伯公庙落成百年 农历九月龟屿料迎来大批香客

农历九月是龟屿岛上香祈福的旺季，今年恰逢岛上大伯公庙落成100周年，预计在10月15日至11月12日期间，龟屿将迎来大批信众前来上香。

新加坡土地管理局星期三（10月4日）发文告说，龟屿的大伯公庙建于1923年，今年是该庙落成的100周年，预计今年进香旺季会迎来更多香客。

土管局也提醒公众，周末岛上客流量较大，公众可考量在工作日上岛。有意在农历九月期间前往龟屿的香客，可以通过指定渡轮运营商到新加坡岛屿渡轮公司（Singapore Island Cruise & Ferry Services）的网站提早购买船票。

购票成功后，公众会收到渡轮公司的电邮，凭电邮可到渡轮公司或滨海南码头（Marina South Pier）取票。

在农历九月进香季，首班渡轮将于工作日的上午7时，和周末及公共假期的上午6时30分，由滨海南码头开出。末班渡轮则于每日下午5时出发。返回的末班渡轮将于晚上7时驶离龟屿。在此期间，圣约翰岛的渡轮在返回滨海南码头途中不会在龟屿停靠。

去年4月，龟屿的拿督公庙失火，看守搭建了临时顶棚，并且为保障公众安全，通往拿督公庙的阶梯一度被封锁。今年进香季，上行和下行的两组阶梯都将恢复使用。

由于滨海南码头的停车位有限，土管局建议公众使用公共交通工具前去。公众可搭乘新捷运400号路线，或乘坐地铁到滨海南码头站。

此外，滨海南码头的停车场在周末及公共假期关闭，公众可到滨海湾花园The Meadows停车场，再乘坐免费的接驳巴士到码头。巴士运行时间为上午6时至晚上8时，每趟间隔15到20分钟。