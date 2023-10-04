涉28亿洗钱案被告王宝森过堂 调查尚未完成案展进行审前会议

28亿元洗钱案被告之一王宝森的案件星期三（10月4日）过堂，警方接下来仍会向王宝森录口供，控方以仍需时间完成调查为由申请展期，案展下个月15日进行审前会议。

被告王宝森（31岁）面对两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他持有11万2000新元和几种外币，以及购买丰田埃尔法混能引擎（Alphard Hybrid）汽车的全额或部分款项来自非法线上赌博赃款。

案件星期三过堂时，王宝森身穿白衣通过视讯面控，神色冷静。

控方指出，当局需更多时间完成调查，接下来仍会向王宝森录取口供，向法官申请将案件展期四至六周。

代表王宝森的Lighthouse Law律师事务所黄恒毅律师对此表示并无异议，只申请将案件转至审前会议。

法官批准控辨双方的申请，将案件展期至11月15日进行审前会议。

王宝森的案件上次在9月6日过堂，法官当时批准控方对王宝森的无保释申请。法官指出，王宝森没有在新加坡扎根，妻子与其他家人都在国外，他与被警方通缉的涉案人“Y”也是亲戚关系。因此，他若保释在外，可能与他人串谋，且有潜逃可能。

涉案的其他被告案件过堂时，法官也批准控方对苏宝林（41岁）、王水明（42岁）和苏海金（40岁）的还押候审申请。另外六人的律师则表示需要时间准备回应和陈词，这六人的无保释申请则展期至10月18日决定。

这六人分别是陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、林宝英（43岁）、王德海（34岁）、张瑞金（44岁）和苏剑锋（35岁）。其中，张瑞金和林宝英是同居情侣。

另外，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（3日）在国会发表部长声明时说，涉案款项从原先的24亿元增至28亿元，警方至今已对152个房地产和62辆汽车发出禁止处置令，并扣押银行户头里超过14亿5000万元存款等。