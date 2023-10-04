心理健康问题将纳入健康SG计划 逾400全科医生已受训

心理健康问题的支持和预防将被纳入健康SG计划，已有400多名全科医生接受相关培训，并与社区支援团队和医院合作，未来当局计划扩大这一群体。

第七届新加坡心理健康大会（Singapore Mental Health Conference，简称SMHC）星期三（10月4日）至5日在新加坡博览中心举行，旨在促进政府、医疗、社会和教育等不同部门的与会者对心理健康议题的探讨与交流。

今年的大会主题为“共同创建我们的心理健康生态系统”，这是大会在疫情后，首次采用线上线下双模式进行，大会现场共有超过800名与会者。

卫生部长王乙康出席大会时致辞说，在未来两年，当局将制定心理健康方案，并将心理健康问题的支持和预防纳入健康SG计划，成为全科医生执业范围的一部分。

王乙康指出，就像所有疾病一样，应对心理健康问题，要想成功取得长期成果，必须高度重视预防。“现今，我们有400多名全科医生接受过心理健康疾病管理的培训，并与社区支援团队和医院密切合作，以满足患者的心理健康需求。当局将在未来几年逐步扩大这个群体。”

针对更多青少年面临心理健康问题，王乙康认为，虽然年轻一代没有经历过战争和动荡，但他们正在面对着另一种压力和焦虑。“他们试图理解并应对快速变化的世界、快节奏的生活以及学校和工作场所的激烈竞争；他们也可能在重新定义社交互动的社交媒体中遇到问题。”