【亚洲前瞻峰会】张志贤：新设多边组织应强化国际秩序 而非分化世界

面对联合国等国际组织的作用弱化，具排他性倾向的新机制如金砖组织等出现，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤主张，任何新设立的机制，都应有助于加强国际秩序，而不是使世界分化。

张志贤星期三（10月4日）上午在“亚洲前瞻峰会2023”（Asia Future Summit）的开幕对谈上回答提问时说，新加坡乐见更开放、包容和紧密相连的世界。

有与会者提问如何使联合国保持作用，并提到金砖组织等一些较小却更排他而非包容的组织出现。对此，张志贤指出，虽然现有的国际机制，如联合国、世界银行、国际货币基金组织和世界贸易组织有不足之处，但解决方案不是把它们扔到一旁。张志贤说，它们创立的原则仍然适用，各国须做的是加强这些机制，使这些因应第二次世界大战后世界格局而生的机制能反映现下的新世界格局、新的参与者与利益诉求。

他说：“如果我们认真想要建立国际机制和国际规范，我们就应该加强这些机制。如果有问题，我们就应该探讨，尝试为这些机制重新注入活力，让它们发挥影响力。”

张志贤：慎防世界走向“大国说了算”局面

张志贤也说，应慎防世界局势走向只有大国说了算，不考虑其他国家利益的局面，这将让各国合作更加困难。而当本应代表全球利益的关键机制无法发挥应有的作用，其他的机制便会出现，试图发挥影响力并绕过现有机制。

张志贤说：“我依然认为，更好的做法是保持世界的开放与包容。如果真的设立其他机制，它们也应有助加强国际秩序，而不是把世界撕裂。”