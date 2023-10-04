【国会】约三成购屋资格通知书申请在21天内处理

建屋发展局自今年5月9日启用购屋资格通知书以来，已处理超过5万份申请。在推出10月预购组屋销售活动之前，建屋局也额外增强了系统功能，以确保购屋流程更加顺畅。

建屋局早前宣布，以购屋资格通知书（HDB Flat Eligibility Letter，简称HFE通知书）取代原有的贷款资格通知书，让买家同步得知自己是否符合购屋资格，以及可向当局贷款和获取津贴的数额，让买家有足够时间做好财务规划，并在销售活动开始前至少完成初步核查。

不过在5月预购组屋销售活动开跑首日，许多潜在买家投诉登入申购平台后被带到虚拟等候室，等了一个多小时都进不去。这可能是因为申请者是第一次申请HFE。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期三（10月4日）在国会答复反对党领袖毕丹星的询问时说，5月预购组屋销售活动出现了系统故障，而且申请量很高，建屋局部署了更多人员协助无法在网上完成申请的买家。

与此同时，HFE系统也还无法处理整合资格评估与各机构数据的复杂程序，导致需人工处理案件比例高于预期。 因此一些买家的HFE申请处理时间较长。

沈颖说，建屋局正在努力尽快处理未完成的申请，并寻求购房者的耐心和理解。

买家应在销售活动至少一个月前申请HFE

当局鼓励潜在买家尽早申请购屋资格通知书，最好在销售活动的至少一个月前申请。为加快处理速度，购屋者也应提交HFE申请所需的信息和证明文件。

沈颖在答复补充提问时也透露，约31%的HFE申请在21天内处理。不过，即使有关申请出现延误，建屋局也已通融让超过21天才获得评估结果的申请者，都能参与5月预购组屋销售活动。所有向建屋局求助的申请者也都已获得协助。