【国会】许连碹：有必要调高水价以跟上成本涨幅

我国有必要上调水价，以跟上生产和供应水的成本涨幅。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期三（10月4日）在国会答复议员询问时说，自我国上一次在2017年调整水价以来，生产和供应水的成本就已显著上升，导致公用事业局的营运开支增加三成左右。

其中，平均电费上涨了37％，建设费用也增加35％。由于全球供应链受阻和运输成本提高，生产水所须的化学品运营成本增加了33％，维修费则因为合约服务费用提高而涨18％。

许连碹强调，本地水价与生产和供应下一滴水的成本挂钩，这包括建造和提升水利基础设施的费用，以让公用局为长期投资提供可持续的资金，来满足未来需求和保障水源安全。

我国水价将在明后年分两个阶段上调，每立方米调高5角或约18％。

许连碹说，除了准确为水定价之外，我国也须控制用水需求的增长，特别是非住宅用水。

企业回收和减少用水 长期可收回投资成本且节省水费

从明年1月起，晶圆制造、电子和生物医药领域业者，在扩建或新建厂房时，须达到公用局定下的用水回收标准。这适用于每年使用至少6万立方米水的厂房，现有厂房不受影响。

根据新规定，晶圆制造厂须达到至少50％的用水回收率，电子和生物医药厂则得回收微过滤和反向渗透等特定程序所产生的废水。

针对议员傅丽珊（三巴旺集选区）询问新规定对企业开支的影响，许连碹说，企业回收和减少用水，长期下来可以收回投资成本，同时节省水费。

据估计，晶圆制造厂安装相关回收基础设施，投资回收期介于两到四年。电子和生物医药厂则不到一年就能回本。

为进一步支持企业，公用局今年加强了省水基金（Water Efficiency Fund），包括将水资源回收或使用替代水源的项目所能获得的资金顶限，从100万元提高到500万元。