统计局本月开展两组家庭开支调查

新加坡统计局将在10月对第23组和第24组访问对象展开家庭开支调查，了解这些家庭的支出情况。

统计局星期三（10月4日）发文告说，第23组和第24组的住户调查涵盖美芝路、达哥打、伊莱雅路、弗洛拉通道（Flora Drive）、波东巴西、榜鹅、兀里和义顺。

这个每五年进行一次的住户开支调查（Household Expenditure Survey），于去年11月至今年11月期间展开。调查旨在收集最新的住户生活开支，更新计算反映通货膨胀的消费价格指数的构成比重，以及采用的商品与服务种类。

这是统计局第12次进行住户开支调查，获选参与调查的1万3100户家庭会分成26组，每组须要详细记录家庭两周内每天的日常开支。被选中的家庭将收到统计局的信件通知，他们可通过住户开支调查的线上表格提交资料。调查人员也将登门拜访部分住户，他们在上门时会携带官方证件和统计局的授权信。

当局恳请被选中参与调查的住户积极配合，住户提供的所有信息都将依照统计法令予以保密。公众如果遇到上门调查的工作人员并希望核实他们的身份，可以在公共假期以外的星期一至五上午9时至晚上9时，以及星期六和星期天上午10时至晚上9时，拨打家庭开支调查热线1800-888-2223。