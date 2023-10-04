【亚洲前瞻峰会】贾庆国：中国认真看待美国大选期间的竞选语言

2024年的美国大选会如何冲击中美关系？在亚洲前瞻峰会的其中一场讨论中，我国巡回大使陈庆珠向同台的中美前外交官和学者抛出这个问题。两位嘉宾都没有很明确回答，但是他们回应的字里行间显示，中美关系难免会受到影响。

洪博培在回应巡回大使陈庆珠的问题时强调，中美关系要走出低谷，首先要了解彼此政治制度中的限制，并且有符合现实的预期。（邝启聪摄）

前美国驻新加坡大使洪博培（Jon Huntsman）和北京大学国际关系学院教授贾庆国星期三（10月4日）出席亚洲前瞻峰会2023题为“在地缘政治紧张的局势中寻求平衡”的分论坛。

洪博培在回应巡回大使陈庆珠的问题时强调，中美关系要走出低谷，首先要了解彼此政治制度中的限制，并且有符合现实的预期。

洪博培呼吁中美政府，从最根本的基础开始，两国需要展开最基础的沟通，确保不爆发冲突。他建议双方基于政治限制现实地制定议程，了解美国每四年总统选举期间将有很多关于未来的讨论，有时政治人物上台说的话，其他人不一定认同。

他也强调，中美必须在限制中运作。他说：“不幸的是，我们长远考量和短期考量有所对立，在美国方面，竞选周期让情况更复杂……这让美国往前进的时候，难以维持一致和不受干扰的政策。”

陈庆珠接着询问贾庆国，中国将如何看待美国在选举期间的竞选语言。

贾庆国说，中国非常认真看待美国大选期间的竞选语言，因为一旦提出，它就会影响政策。尤其是竞选承诺，一旦承诺就得付诸行动，即便只是为了政治目的而采取的象征性行动。这将对中美关系带来问题。

贾庆国也引述洪博培的话说，“我们也有政治”。他解释，“我们的人民也会很不满，并敦促中国政府对美国采取强硬立场”。

贾庆国提醒，一旦美国方面不断重复某些竞选语言，人们就会开始质疑美国真正的意图。“我们作为专家当然知道一些竞选承诺无法实现，但大部分人不知道，一些人也不了解美国复杂的程序，这就会产生问题”。