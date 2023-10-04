【国会】社团（修正）法案通过 加强监管和社团注册程序

社团注册官接下来将有权查问任何申请注册的组织，防止意图不良者通过“自动程序”的申请避开审查，以更有效地保障国家利益。

国会星期三（10月4日）三读通过社团（修正）法案。内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲，在国会为法案提出二读时说，过去五年，当局接到约1400份注册社团的申请，约半数通过自动程序申请。

自动程序在2004年推出，让活动不涉及政治、宗教、种族、国籍等课题的指定组织，通过自动程序（automatic route）申请。

注册官只要确保申请符合所需条件，在收到申请的当天就可为社团注册，无权做进一步询问。这个方式让内政部能着重于评估性质较敏感的申请，却有不足之处。

孙雪玲指出，注册官在一些情况下，需要申请者提供资料来确定组织不涉及敏感课题，但根据现有法令，注册官无法这么做。

此外，对于值得关注的社团申请，注册官也没权力拒绝。法令修订后，注册官若发现申请者可能进行违法活动，或影响我国秩序、威胁国家利益和安全，可以拒绝让组织注册。

她以一个历史兴趣小组的假设性例子来解释，申请者设立社团的目的，是为某个族群进行倡导工作，但种族性质的组织申请须通过普通程序（normal route），这个组织为了避开审查而以历史兴趣小组之名，通过自动程序申请。

法令修订后，即使是对于自动程序的申请者，注册官接下来也可进一步提出询问，向申请者要求更多信息来确认。修订内容也确立注册官的权限，包括有权要求指定组织加入或修改章程的条款，作为获准注册的条件。例如：与种族课题和宗教信仰相关的团体，不能进行可能破坏新加坡种族或宗教和谐的活动。

注册官也将有更明确的考量依据，来决定是否批准社团更名或修改条款。

向社团注册局提供虚假资料的人，接下来也将面对更重的刑罚，包括监禁最长12个月。社团法令上一次检讨刑罚是在2004年，这次调高违例行为的刑罚，可确保机制继续发挥阻遏作用。

此外，为了改进行政程序，也是注册组织的慈善机构，未来可通过一站式平台，一次过提交年度报告等，不必分两次向监管社团法令和慈善法令的个别单位提呈报告。