本地股市星期三下跌1.41%

美国最新就业数据良好加剧了利率可能再涨的恐慌，导致多数亚洲股市纷纷收跌。新加坡海峡时报指数星期三（10月4日）滑落44.96点或1.41%，闭市报3147.39点。

美国9月份的职位空缺增长至960万份，让投资者担心美国联邦储备局可能会在今年结束前进一步加息。美国10年债券收益率上涨至4.81%，创2007年以来的新高。

投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣接受《联合早报》的访问时说，本地股市星期三的抛售惨况反映了美国在星期二（3日）的表现，而导致美股大跌的主要原因是优于预期的就业数据可能会促使美联储加息或维持现有利率。

“从理论来看，就业数据改善对促进经济发展有利，股市应该持正面情绪，可是星期三的情况并非如此。有鉴于此，我认为股市负面情绪是不理智的，因为有许多股的价格非常吸引人。”

他预计，股市会在接近年底时回弹。

全天全场交易量为15亿3000万股，交易额12亿5000万元；上升股208只，下跌股421只。

跌幅最大的海指成份股有新电信（Singtel）、海庭（Seatrium）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），分别收跌3.29%、3.08%和2.86%，收报2.35元、0.126元和1.36元。

只有创业公司（Venture）和香港置地（Hongkong Land）两只海指成份股上涨，分别上升0.83%和0.58%，报12.15元和3.47美元（约4.76新元）。





