涉租售银行户头给骗子 10人落网将被控

涉嫌租售银行户头给犯罪团伙骗钱，10人落网后将被控上法庭。

新加坡警察部队星期三（10月4日）发文告说，落网的10人介于17至60岁，他们被指涉及各种诈骗案，如冒充政府官员、中国公安和银行人员、求职、恶意软件钓鱼、网络爱情等骗局，或涉嫌充当钱骡，将于星期四（5日）被控上法庭。

文告指出，这10人被指向犯罪团伙出售或出租自己的银行户头，以换取600元的报酬。一些人甚至欺骗银行开设户头，再将提款卡和网银资料转交给犯罪团伙。其中四人还涉嫌出售Singpass资料，让犯罪团伙开设新银行户头。

根据刑事法典第417节条文，欺骗罪名若成立，可面对最长三年监禁，或罚款，或两者兼施；未经授权获取电脑资料一旦罪成，初犯者可面对最长两年监禁，或罚款，或两者兼施；未经许可披露访问代码一旦罪成，初犯者可面对最长三年监禁，或罚款，或两者兼施。

警方强调将依法严惩违任何可能参与诈骗的嫌犯。

欲了解更多防范骗案的信息，公众可浏览scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。若有任何有关骗案的线索，公众可拨打警方热线1800-255-0000，或上www.police.gov.sg/iwitness提供消息。