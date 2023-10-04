【亚洲前瞻峰会】王瑞杰：各国须从长期利益出发 寻找应对共同挑战的空间

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰认为，虽然全球政治的动态和基调改变，但建国总理李光耀处理亚洲和全球关系的理念今天仍然适用，各国应以长期利益为考量，寻找创造价值和应对共同挑战的合作空间。

王瑞杰星期三（10月4日）在“亚洲前瞻峰会”的一场讨论中，从三方面阐述李光耀对亚洲发展与全球关系的贡献。

首先是为亚洲的发展和繁荣指明方向。王瑞杰举例，李光耀采取了与当时“南南合作”传统思维背道而驰的大胆做法，欢迎日本、美国和欧洲企业到新加坡，并为跨国公司和专业人士创造世界级的营运条件和设施。

新加坡也投资教育，推动以贸易出口为主的工业化进程，创造良好的就业机会，提升人民生活水平。新加坡因此为中国领导人邓小平倡导的改革开放，提供了重要的示范。

其次是在地缘政治现实中，开拓合作与谅解的空间。王瑞杰指出，李光耀非常了解大国坚持自身立场的自然趋势，以及它对小国的影响，并提倡要对新加坡、本区域与国际的利益，保持长远的战略眼光。

李光耀的第三个贡献是构建以规则为基础的多边架构。王瑞杰说：“李光耀认识到新加坡的地缘政治现实，要建立一个包容和公平的架构。”

王瑞杰相信，李光耀的这些重要贡献今天仍然适用。“虽然全球政治的动态和基调已经改变，但我们可以向李光耀先生学习。既要成为战略现实主义者，又要成为务实的理想主义者。”

当前的国际地缘政治环境日益复杂，各国的外交政策又受到国内政治的更大牵制。对此，王瑞杰认为，虽然国内政治较难管理，但必须继续把目光放远，以长期利益为考量，也必须继续寻找创造价值和应对共同挑战的空间，来继续推动发展，提高全球人民生活水平和保持世界和平。

他说：“如果李光耀先生能看到大国之间，在应对全球挑战方面，扮演具建设性和协作性的领导角色，我相信他一定会感到很欣慰。”

王瑞杰在1997年至2000年担任李光耀的首席私人秘书，李光耀曾公开评价王瑞杰是他最好的首席私人秘书。

澳大利亚前总理霍华德、马英九基金会创始人兼董事长马英九也在同一场讨论中，忆述他们与李光耀的接触，以及李光耀对区域问题的看法。