【国会】选举局将研究议员建议 集中邮寄选票一起快递

选举局将研究把海外邮寄选票先集中到驻外使馆，再一起快递回新加坡的做法。不过，这种运送选票的方式仍会受到一些因素影响，包括不同国家的邮政投递时间不定，以及邮戳不清晰、难以辨认或者出现缺失。

主管公共服务的教育部长陈振声，星期二（10月3日）以书面方式代表李显龙总理答复工人党盛港集选区议员何廷儒的提问时做出以上回应。何廷儒在提问中建议，将邮寄选票集中到驻外使馆，再一起快递回国。

刚在9月1日举行的民选总统选举，是我国首次接受海外选民以邮寄方式投票。根据选举局规定，合格海外邮寄选票必须在投票日之前至少一天寄出，而且要在投票日过后的10天内寄到选举官手中。

陈振声在书面答复中说，虽然有3432人选择以邮寄方式投票，只有2263个回邮信封在9月11日的期限之前寄达。另外，还有267个信封在期限截止一周后才寄到，其中83个是在选举日之前寄出的。

他指出，这就是为什么当局在针对邮寄选民的各种宣传中，鼓励他们尽早将回邮信封直接寄回新加坡，以便在截止日期之前寄达。

陈振声在回答新加坡前进党非选区议员潘群勤星期三（4日）的书面提问时也说，选举局会发电邮通知海外邮寄选民他们的回邮信封是否顺利寄达，选民也可以到选举局网站查询。

另外，选举局目前不会通知邮寄选民他们的选票是否被接受，但当局会研究能否在未来的选举中落实这项建议。

至于那些选票没有被接受的邮寄选民，陈振声说，只要这些选民成功注册为邮寄选民，并下载了选票，无论他们的回邮信封有没有寄到选举官手上，都不会被视为没有投票。

这次总统选举也是当局首次在疗养院设立特别投票站，方便住院者投票。陈振声指出，这一安排让行动不便的选民无需离开疗养院就可投票。有必要时，住院者也可在床边投票。

不过，这样的安排也让选举官员面对挑战，包括如何应付可能缺乏心智能力的选民。陈振声说，当局会在考虑所有反馈和检讨结果后，在下次选举前宣布接下来的措施。