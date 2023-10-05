美国疲弱的ADP就业数据让市场喘一口气，一些投资者认为美联储或许不需要再次收紧货币政策，推动华尔街股市星期三（10月4日）的表现。纳斯达克指数领涨1.35％，标普500指数和道琼斯工业指数分别上涨0.81％和0.39％。

新加坡海峡时报指数星期三滑落44.96点或1.41％，闭市报3147.39点。

亚太股市星期四（5日）开盘时涨跌不一，悉尼微跌0.02％，东京和首尔则分别上扬0.39％和0.16％。

以下是星期四值得关注的股票：

1. ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT）说，位于宏茂桥5道（Ang Mo Kio Avenue 5）7002号的房地产在完成资产提升计划后已取得临时入伙证（TOP），新大楼的出租率约为50％，租户包括一家物流方案提供商和一家上市健康及医疗保健公司。

2. Mermaid海事（Mermaid Maritime）说，其在泰国、中东、撒哈拉以南西部和英国的子公司获得多个项目，总值约为4亿8500万美元（约6亿6525万新元），计划于2025年完成。

3. 亚化集团（AsiaPhos）开市前要求暂停交易，有待公布信息。

4. 停牌中的印度联通保健信托（RHT Health Trust）说，高等法院将在11月15日针对公司的清盘申请举行聆讯。